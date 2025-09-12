Первый номер мужской сборной Украины по теннису Вячеслав Белинский для btu.org.ua поделился мыслями о противостоянии с Доминиканской Республикой.

Об игре в статусе первого номера сборной

"Играть первым номером, для меня достаточно привычно - я играл в юниорские годы под первым номером в сборных, мне доверяли, ставили, так что здесь ничего необычного. То что именно в Кубке Дэвиса буду играть первым номером и по рейтингу тоже - это да, впервые. В общем настроение нормальное, все хорошо. В принципе, конечно, все немного нервничают, но я считаю - это нормально".

О соперниках

"Если честно вообще никого из них не знаю. Знаю только что их первый номер стоял 211-м в мире, про второго вообще ничего не знаю. Но здесь Кубок Дэвиса и когда играет страна против страны - это совсем другая игра, не то, что на индивидуальных турнирах, поэтому здесь нужно быть готовым ко всему".

Об игровых условиях

"Корты здесь в целом нормальные. Единственное - немного жарко. Нам будет тяжело, но думаю мы с ребятами справимся - я в нас верю. Корт, к завтрашнему матчу должен быть немного лучше, сейчас есть еще неровности, ямки небольшие".

12 сентября Белинский проведет свой поединок против Петера Бертрана во второй игре противостояния Украина – Доминиканская Республика. Матч сборных откроет противостояние между Владиславом Орловым и Роберто Сидом Суберви.

