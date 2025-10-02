"Есть случаи, когда можно сказать, что человек изменился. Мы перед записью говорили об Усике, о Ломаченко. Я считаю, что Усик изменился абсолютно искренне, он сейчас большой молодец. Но я этого не могу сказать о многих политиках.

Ломаченко? Он конченый просто. Иногда лучше молчать. У него голова для того, чтобы есть, но не для мышления, очевидно. Потому что если человек любит свою страну, свой город – он же патриот города в первую очередь. Напомню, до полномасштабки он выходил на ринг с флагом города, без флага Украины.

Я тоже патриот и своей малой родины (Белгород-Днестровского, откуда родом и Ломаченко. – прим.), и Украины. Но если он на третьем году полномасштабной войны, когда сраные россияне ракетой бьют по его городу, по учебному заведению, не может сказать, что это сделали русские, то он ссыкун, ну или черт – у меня других слов для него просто нет. Потому что важно называть вещи своими именами.

Потому что, если ты человек с мировым именем и имеешь огромную аудиторию, то на тебе ответственность в разы выше. Одно дело, если бы малоизвестный какой-то человек что-то сказал и не назвал, кто агрессор – на него бы никто внимания не обратил. Но когда это делает Василий, когда человек, который является мировым чемпионом, демонстрирует такую позицию, – это означает, что он и миру отправляет сигнал, что все не так однозначно.

Как по мне, Василий Ломаченко должен забыть о выезде за границу. Я не понимаю, почему его сейчас до сих пор выпускают за границу. Почему он может полететь в Штаты и обниматься с кентами Кадырова – это есть на видео – уже во время полномасштабной войны? Почему у него есть основания пересекать сейчас государственную границу вообще? Я этого не понимаю. Он должен быть ограничен в своих правах, в выезде за границу, бесспорно. Возможно, нести и другую ответственность за глорификацию агрессора. Потому что он до сих пор даже не удаляет у себя со страницы видео, где благодарность "вежливым людям" с российскими флагами. Вася выбрал сторону – и это неправильная сторона.

Война все изменила. Война – это ситуация, когда во многом есть черное, а есть белое, и ты должен выбирать сторону. Не может быть во время большой войны позиция посередине. Не может быть позиция, что я не скажу, кто нанес удар по моему городу. Ну как это? Это, в первую очередь, античеловечно. Это, в первую очередь, показывает, что ему насрать на людей – на наших людей, которые гибнут, которых убивают россияне. Потому что если у тебя есть хотя бы капля сочувствия, эмпатии к своему народу, к своим людям, ты не можешь, блин, промолчать, что это русские ударили по твоему городу. Ну как? Представим, что идем по улице и на твоего друга кто-то нападает, начинает его бить. Ты же вступишься за своего друга или хотя бы скажешь что-то? Ты не будешь просто стоять в стороне и смотреть. А если ты стоишь и смотришь, ничего не делаешь, значит тебе плевать. Так же и Васе плевать на Украину, плевать на наших людей. Так почему тогда мы должны его уважать? Я его презираю.

Как к нему люди сейчас относятся в Белгород-Днестровском? Очень по-разному, но он серьезно потерял авторитет. Из того, что я вижу, даже по местным группам, местным каналам, в комментариях, – Васю уже через одного проклинают. То есть к нему отношение изменилось. Я тебе скажу, и ко мне частично отношение изменилось, потому что увидели, кто есть кто, кто чем занимается. Юг Одесской области – сложный в плане настроений регион, но многие люди прозрели от начала полномасштабного вторжения и поняли, кто враг, кто агрессор, – рассказал Стерненко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

