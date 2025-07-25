Война ставит под угрозу чемпионат мира по волейболу – фавориты турнира и Украина могут отказаться от участия
В августе в Тайланде должен был состояться чемпионат мира по волейболу, но война против Камбоджи может стать помехой.
Женские сборные начали сомневаться, примут ли участие в чемпионате мира по волейболу-2025 в Таиланде после начала боевых действий на границе страны с Камбоджей. Об этом сообщает Sport Interia.
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Свою позицию относительно участия на турнире уже озвучили в Польше:
"Мы ждем информацию от FIVB. Мы хотим знать, какие их планы. Сделают ли они что-то с этим? Недавно мы имели возможность принять участие в переносе чемпионата мира. Мы обязательно проведем переговоры с Министерством спорта и Министерством иностранных дел. Мы будем ждать их указаний. Нам нужно определенное время, чтобы получить больше информации".
В FIVB (Международной федерации волейбола) ранее сообщали, что ЧМ состоится согласно предварительному плану. Но после этого заявления ситуация на границе между Камбоджей и Тайландом обострилась, поэтому многие команды ожидают нового решения.
Добавим, что женская сборная Украины также пробилась на Мундиаль.
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