В августе в Тайланде должен был состояться чемпионат мира по волейболу, но война против Камбоджи может стать помехой.

Женские сборные начали сомневаться, примут ли участие в чемпионате мира по волейболу-2025 в Таиланде после начала боевых действий на границе страны с Камбоджей. Об этом сообщает Sport Interia.

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Свою позицию относительно участия на турнире уже озвучили в Польше:

"Мы ждем информацию от FIVB. Мы хотим знать, какие их планы. Сделают ли они что-то с этим? Недавно мы имели возможность принять участие в переносе чемпионата мира. Мы обязательно проведем переговоры с Министерством спорта и Министерством иностранных дел. Мы будем ждать их указаний. Нам нужно определенное время, чтобы получить больше информации".

В FIVB (Международной федерации волейбола) ранее сообщали, что ЧМ состоится согласно предварительному плану. Но после этого заявления ситуация на границе между Камбоджей и Тайландом обострилась, поэтому многие команды ожидают нового решения.

Добавим, что женская сборная Украины также пробилась на Мундиаль.

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