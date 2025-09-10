Второй этап женской многодневки Тур де ль'Ардеш не состоялся из-за акции протеста "Блокируем все".

В среду, 10 сентября, велоспортсменки должны были продолжить гонку, однако регион Ардеш, как и всю Францию охватили антиправительственные протесты, сообщает France Bleu.

Пропалестинские активисты снова сорвали финиш этапа на Вуэльте-2025

В среду префектура Дром дала разрешение на проведение гонки, однако изменила свое решение за 15 минут до старта соревнований. Директор гонки Луи Жаннен заявил, что второй этап Тур де ль'Ардеш был отменен из-за массовых манифестаций, которые распространяются на север от Дрома. Спортсменки продолжат гонку 11 сентября в департаменте Воклюз.

Сегодня, 10 сентября, во Франции проходит день общенациональной забастовки под лозунгом "Блокируем все". Протестующие выступают против бюджетных мер жесткой экономии правительства Франсуа Байру.

Напомним, недавно пропалестинские активисты сорвали финиш 16-го этапа Вуэльты-2025.

