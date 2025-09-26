Заслуженный тренер Украины, многолетний старший тренер юношеских, юниорских и молодежных сборных команд страны Олег Малаванюк скоропостижно скончался в Черновцах на 62-м году жизни, сообщила Федерация бокса Украины.

Украинский перспективный боксер стал клиентом американского промоушена – есть дата нового поединка

Малаванюк последние годы работал в двух черновицких детско-юношеских спортивных школах, а до того тренировал сборные команды Украины. В 2013 году он был признан лучшим тренером страны по боксу.

В 2021 году Олег Малаванюк получил звание заслуженного тренера Украины. Среди его воспитанников были известные отечественные боксеры-любители Юрий Котов, Владимир Морской, Максим Галиничев, Тарас Бондарчук и Юрий Томюк.

Владимир Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing – будет конкурировать с другим известным боксером