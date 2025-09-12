"В какой-то момент я потерял команду. Особенно неприятно меня удивило изменение в поведении трех игроков – Марко Гудурича, Алексы Аврамовича и Огнена Добрича, которые слишком серьезно углубились в веру.

Я тренировал игроков всех религий, я знаю этих ребят до глубины души и я был немного удивлен, как далеко это зашло. Вместо тренировки бросков часть команды пошла в церковь молиться. Кроме того, они не едят мяса, хотя им нужна энергия..." – цитирует Пешича Sportklub.

Напомним, сборная Сербии с суперзвездным центровым Николой Йокичем сенсационно уступила Финляндии (86:92) и вылетела уже на стадии 1/8 финала Евробаскета.