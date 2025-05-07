"Я отношусь к этой ситуации спокойно, потому что знаю: правда и закон – на стороне Украинской федерации гимнастики. Кроме того, мы уверены, что попытки дискредитации меня лично и УФГ происходят не впервые – это влияние посторонних лиц с характерным "запахом" российской агентуры, которые заинтересованы в уничтожении не только украинской спортивной гимнастики, но и спорта в Украине в целом.

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Вполне логично бить туда, где слабо. Мужская сборная у нас находится в очень разбалансированном состоянии, и мы до сих пор не можем найти общий язык именно из-за постороннего влияния. Мы ищем, кто за этим стоит и с какой целью, и обязательно сделаем заявление, как только выясним все обстоятельства.

Почему Сартинского отстранили от участия в международных соревнованиях? Им было допущено дисциплинарное нарушение по которому после окончания расследования будет проинформирована общественность. В связи с этим был собран президиум, на котором большинством голосов было принято решение временно отстранить главного тренера Сартинского от международных соревнований, а также временно исключить его из членов федерации на период расследования", – цитирует Захарову Телеграф.

Напомним, накануне группа гимнастов – Назар Чепурной, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед – обнародовали совместное заявление, в котором заявили о возможном бойкоте чемпионата Европы в случае отстранения Геннадия Сартинского с должности главного тренера сборной.

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