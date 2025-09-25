В четверг, 18 сентября, президент World Boxing Борис ван дер Ворст объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Таким образом, конце 2025 года состоятся новые выборы главы организации.

На должность нового президента World Boxing будут баллотироваться три кандидата: выдающийся украинский боксер Владимир Кличко, президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, а также президент Федерации бокса Греции Гарис Мариолис. Об этом сообщает Inside the Games.

На данный момент окно для регистрации кандидатов закрыто. Согласно правилам World Boxing, всех кандидатов на пост президента будет оценивать комиссия из трех независимых экспертов. Окончательный список кандидатов, которым было разрешено участвовать в выборах будет опубликован минимум за 30 дней до начала голосования, которое пройдет в ноябре.

К слову, World Boxing было создано 2023 году. Боксерская организация претендует на признание МОК и проведение олимпийских соревнований по боксу. Ранее такого права лишили Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавлял россиянин Умар Кремлев.

Сейчас в World Boxing входят 125 стран. Украина вошла в эту организацию в сентябре накануне ЧМ-2025.

