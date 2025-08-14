Американский бизнесмен Том Дандон заключил одну из самых дорогих сделок в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Том Дандон, владелец клуба НХЛ Каролина Гаррикейнз, договорился о покупке франшизы НБА Портленд Трейл Блейзерс, сообщает инсайдер Шемс Чарания.

Сумма сделки должна составить более 4 миллиардов долларов. Отмечается, что Дандон планирует оставить франшизу в Портленде.

В 1998 году владельцем Трейл Блейзерс стал Пол Аллен. В 2018 году он умер, после чего клубом начали владеть его сестра и дети. Ранее появилась информация, что дети Аллена выставили клуб НБА на продажу. Согласно пожеланию бизнесмена, все деньги от продажи Портленда пойдут на благотворительность.

Сделка по Портленд Трейл Блейзерс станет одной из самых дорогих в истории НБА, однако уступит недавним приобретениям Лейкерс и Бостон Селтикс.

