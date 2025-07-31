– Что за неделю изменилось у вас в отношении к НАБУ и САП, что вы сегодня тоже проголосовали "за"?

– Какое отношение у меня к НАБУ и САП? Слава богу, у меня нет никаких отношений с НАБУ и САП, дай бог, чтобы и не было. Я думаю, что вы и так все позицию уже слышали по НАБУ и САП, и почему так было проголосовано.

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Сегодня мы голосовали уже новый, поданный президентом законопроект, который мы поддержали, как и в прошлый раз. Мы голосовали не против НАБУ и САП, не нужно это рассматривать в контексте, что мы их аннулировали, голосовали против них. По мнению многих, они или не доводили дела [до конца], или же придумывали дела и в отношении народных депутатов. Конечно, были у них и дела по действительно коррупционерам, но процент раскрытия и доведения дел до суда был чрезвычайно маленький, а деньги тратились чрезвычайно большие.

Надеемся, что сейчас работа будет более налажена, более подробно будут подбираться дела, фактаж, доводиться до суда. Поверьте мне, думаю, что мы все за то, чтобы коррупционеров закон Украины догонял на 100%. Именно поэтому и был поддержан, и мной в том числе сегодняшний законопроект.

– Почему я спрашиваю – на прошлой неделе законопроект передавал контроль над НАБУ и САП Генеральному прокурору, а сегодня он забирает контроль у Генерального прокурора над НАБУ и САП, фактически возвращает как было.

– Почему так произошло – вы и сами знаете. Потому что вышли люди, которым не совсем зашло то, что парламент им предложил – передать инициативу в руки Генпрокурора, чтобы именно за его подписью оформлялись дела и вручались подозрения коррупционерам.

Это было из-за того, что в НАБУ была инициатива, были движения, но, к сожалению, был малый процент результативности. Поэтому тогда считалось, что если предоставить это в подчинение Генпрокурору, то результативность должна повыситься. Потому что если нет никаких действий, то однозначно нужно что-то менять. Пытались изменить – людям не зашло то, что им было предложено.

– А как вы лично относитесь к тому, что люди по всей Украине вышли на протесты по этому поводу?

– Не уверен, что на 100% это было искренне. Все-таки я предполагаю, это по моему субъективному мнению, что это было подогрето определенными политическими силами, которым это было на руку.

– Кем?

– Я не буду комментировать, видимо, это. Я думаю, что вы и так прекрасно знаете, кто больше всего кричал в парламенте, сами можете это проанализировать, – сказал Вирастюк для Tribuna.

Напомним, ранее Василий Вирастюк голосовал за подчинение НАБУ и САП офису Генпрокурора, однако сегодня поддержал законопроект о восстановлении этих антикоррупционных органов.

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