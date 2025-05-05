Состоялся решающий матч плей-офф НХЛ между Виннипег Джетс и Сент-Луис Блюз. Результат и отчет об игре читайте в этой новости на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, первый раунд плей-офф

Виннипег – Сент-Луис – 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: Перфетти, 31,59, Наместников, 58, Лоури, ОТ 16 – Кайру, 1, Джозеф, 7, Факса, 39

Виннипег выиграл серию 4:3

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В седьмом матче серии Виннипег и Сент-Луис определяли, кто пройдет в следующий раунд Кубка Стэнли.

Блюз близко начали матч благодаря двум быстрым шайбам. Во втором периоде Перфетти сократил счет, но Факса быстро вернул Сент-Луису преимущество в два гола. В третьем периоде развернулась настоящая голливудская драма: сначала Джетс забили второй за 2 минуты до конца матча, а затем перевели матч в овертайм благодаря шайбе все того же Перфетти за 2 секунды до сирены.

Уже в овертайме Лоури спокойно оформил канадцам путевку в следующий раунд плей-офф НХЛ, где их ждет Даллас, который расправился в предыдущей серии с Колорадо.

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