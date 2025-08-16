"Я так люблю Дона Кинга, что все еще пытаюсь стать чемпионом мира под его крылом, но, учитывая то, как сейчас идут дела, я должен думать о себе, потому что он уже миллиардер, а я не имею ни копейки. Я знаю, что могу попросить деньги у своих близких друзей, но моя гордость не позволяет мне этого сделать. Эта ситуация просто ужасна. Пусть это будет иметь смысл.

Я просто хочу вернуться в форму и зарабатывать собственные деньги. Я не прошу милостыни, но если мне негде жить и нет даты боя (4 октября не подходит), то, видимо, придется продавать наркотики, чтобы прокормить своих 10 детей и семью", – приводит слова Бронера World Boxing News.

Ранее промоутер боксера Дон Кинг заявил, что Бронер вернется на ринг 4 октября в рамках вечера бокса Пулев – Хантер.

Напомним, Эдриен Бронер является чемпионом мира в четырех весовых категориях. В своем последнем поединке, который состоялся в июне 2024 года, он проиграл Блэру Коббсу.

