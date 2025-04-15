Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию, пытаясь попиариться во время награждения команды по американскому футболу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) по американскому футболу, сообщает ESPN.

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Команда Buckeyes, которая представляет штат Огайо, посетила Белый дом, чтобы встретиться с лидерами страны и получить заслуженные награды за победу в текущем сезоне. Участие в награждении принимали Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Когда вице-президент США подошел взять футбольный кубок, чтобы вручить его студентам, трофей разломился на две части.

The images of JD Vance breaking the College Football Championship trophy is better than the video pic.twitter.com/NJKapnHJoe — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod (@big_business_) April 14, 2025

Лидер чемпионов Buckeyes – Трейвион Хендерсон – сумел поймать верхнюю часть, а основу Вэнс поднял с земли. К слову, металлическая часть кубка изготовлена из 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали.

Впоследствии Вэнс попытался отшутиться и оправдать свою неуклюжесть: "Я просто не хотел, чтобы трофей достался кому-то после команды из штата Огайо, поэтому сломал его", – написал политик в социальной сети Х.