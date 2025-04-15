Вице-президент США сломал чемпионский кубок NCAA на глазах у Трампа
Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию, пытаясь попиариться во время награждения команды по американскому футболу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) по американскому футболу, сообщает ESPN.
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Команда Buckeyes, которая представляет штат Огайо, посетила Белый дом, чтобы встретиться с лидерами страны и получить заслуженные награды за победу в текущем сезоне. Участие в награждении принимали Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Когда вице-президент США подошел взять футбольный кубок, чтобы вручить его студентам, трофей разломился на две части.
Лидер чемпионов Buckeyes – Трейвион Хендерсон – сумел поймать верхнюю часть, а основу Вэнс поднял с земли. К слову, металлическая часть кубка изготовлена из 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали.
Впоследствии Вэнс попытался отшутиться и оправдать свою неуклюжесть: "Я просто не хотел, чтобы трофей достался кому-то после команды из штата Огайо, поэтому сломал его", – написал политик в социальной сети Х.