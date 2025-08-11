Серебряный призер чемпионата Украины 2025 года по прыжкам в высоту Екатерина Табашник рассказала о своем возвращении в Бриллиантовую лигу после длительного перерыва.

Табашник на чемпионате Украины 2025 года заняла второе место с результатом 1,87 метра. Она уступила лишь Юлии Левченко, которая показала результат 1,95 метра. После соревнований Екатерина сделала признание относительно своих дальнейших планов.

"В Бриллиантовой лиге я давно не участвовала. В этом году была возможность туда поехать, но я ее избегала. Меня спрашивали, поеду ли, а я говорила – нет, не в этот раз, не могу, не хочу. Чувствовала, что не готова была там соревноваться.

Теперь попробую после чемпионата Украины туда поехать. Почему? Я поздно начала летний сезон, тянула с этим моментом, потому что зимой была травма, и я ее залечивала. Конечно, мне понадобилось время на то, чтобы восстановиться и прийти в соревновательную форму", – объяснила Табашник в комментарии для Суспільне Спорт.

Последний раз Екатерина Табашник участвовала в Бриллиантовой лиге в 2024-м году перед Олимпиадой – она тогда без результата завершила этап в Париже.

