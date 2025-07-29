Главным тренером киевского клуба назначен Олег Тимченко, сообщает пресс-служба команды. Новый наставник Кэпиталз во время карьеры игрока выигрывал Континентальный кубок, выступал за сборную Украины. Ранее Тимченко возглавлял Краматорск, херсонский Днепр и сборную Украины U-18.

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Ассистентом главного тренера Киев Кэпиталз будет Роман Сальников, который также выступал за сборную Украины по хоккею. Сальников имеет лишь один серьезный опыт работы на тренерском мостике – в сезоне-2021/22 он работал ассистентом главного тренера Краматорска, когда тот возглавлял Олег Тимченко.

Напомним, следующий сезон киевский клуб проведет в Балтийской лиге. Ранее сообщалось, что клуб пошел на такой шаг из-за якобы необъективного судейства и плохого отношения со стороны Федерации хоккея Украины. К слову, прошлом году Киев Кэпиталз дошел до финала чемпионата Украины по хоккею, где в семи матчах уступил Кременчугу.

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