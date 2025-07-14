"Универсал Авроры Станислав Моспан и вратарь Николай Гуйван завершают сотрудничество с клубом.

Украинский футзальный клуб, который пробился в Лигу чемпионов, прекращает существование

Спасибо Станиславу и Николаю за вклад в развитие команды, незабываемые матчи, победы и эмоции, которые они дарили нашим болельщикам", – говорится в сообщении клуба в Instagram.

Клуб Аврора по итогам сезона-2024/2025 в украинской Экстра-лиге выиграл серебряные медали. Впрочем, по завершении кампании стало известно об объединении клуба со SkyUp. Новая команда должна выступать в Лиге чемпионов, где уже узнала своих вероятных соперников.

Украинские клубы попали в одну группу футзальной Лиги чемпионов – известны вероятные соперники