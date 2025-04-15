Олимпийский чемпион по гимнастике Олег Верняев резко раскритиковал Федерацию гимнастики Украины после успешного выступления на Всемирной гимназиаде Владимира Головина.

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"Прошу обратить внимание. Я уже не раз говорил, что растет новый вундеркинд для нашей сборной. Жаль, что в Федерации этого не замечают, но это уже совсем другая история. Я просто хочу показать нашего маленького героя и поздравить с 6 золотыми медалями из 7 возможных", – написал гимнаст в своем Instagram.

Добавим, что молодой украинский спортсмен завоевал золото в вольных упражнениях, упражнениях на коне, перекладине, параллельных брусьях и кольцах. Также Головин завоевал серебро в опорном прыжке.

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