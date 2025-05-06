Украинские гимнасты во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняевым выступили с официальным заявлением относительно своего участия в предстоящем чемпионате Европы. Они заявили о нежелании ехать на турнир без главного тренера сборной Геннадия Сартинского, которого национальная федерация отстраняет от участия в чемпионате Европы.

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"Украинская федерация гимнастики целенаправленно отстраняет главного тренера мужской сборной Украины – Сартинского Геннадия Людвиговича – от участия в чемпионате Европы. Человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды.

Это решение не имеет никакого спортивного или логического обоснования. Это – личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри", – идет речь, в частности, в заявлении, которое подписали Назар Чепурной, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед.

Авторы обращения заявили, что без Сартинского они отказываются участвовать в чемпионате Европы, проведение которого запланировано в конце мая этого года. Атлеты добавили, что команда направит коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики.

"Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает. Мы – команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри", – резюмировано в заявлении.

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