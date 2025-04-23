"Лично я смотрю на Дюбуа и то, как он прошел недавние поединки... Похоже на то, что он вылез из своей скорлупы. Я очень впечатлён им. Мне нравится то, что он делает. Он физически силен! Он может давить на соперников. Я думаю, если он таки подерется с Усиком снова, то я верю, что он побьет его. Действительно уверен в этом", – сказал Фрэнсис для IFL TV.

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Стоит отметить, что Джулиус Фрэнсис в 1998 году боксировал с Виталием Кличко и проиграл нокаутом Виталию Кличко. Еще через два года он досрочно уступил известному тяжеловесу Майку Тайсону.

Напомним, Александр Усик и Даниэль Дюбуа боксировали 2 августа 2023 года, тогда украинец одолел британца нокаутом в 9-м раунде. С тех пор Дюбуа одержал три досрочные победы над Джареллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа, а Усик дважды одолел Тайсона Фьюри.