Россияне в очередной раз доказали, что их нельзя пускать в цивилизованный мир спорта.

На днях в Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Среди мужчин в категории до 74 кг победу одержал Чермен Валиев, который ранее представлял Россию, но теперь выступает за Албанию. В финале он одолел Заурбека Сидакова, который не отрекся от "болотной" страны и не имеет права использовать ее флаг.

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Впрочем, в этой истории главным событием стал не турнир, а церемония награждения. По неизвестным причинам Словакия пустила на свою территорию Михаила Мамиашвили – президента Федерации спортивной борьбы России. Более того, именно это существо награждало медалистов категории до 74 кг.

Когда дошла очередь Валиева, то Мамиашвили резко сказал что-то в лицо новому албанцу, а потом грубо повесил ему золотую медаль на шею. "В момент награждения лысый называет чемпиона "предателем" и грубо вешает медаль на шею борца. Как сообщают наши ребята из сборной, которые сейчас находятся на ЧЕ, за кулисами конфликт продолжился потасовкой. И теперь пусть кто-то скажет, что спорт вне политики", – прокомментировал эпизод вице-президент Федерации спортивной борьбы АР Крым Имран Усеинов. У болвана Мамиашвили своя интерпретация ситуации.

"Я поздравил его с победой, пожелал успеха. Может, он удивился, что я награждаю его. Потому что еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило?

Вот таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня – албанский, завтра – болгарский. Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем понимают ценность флага на своих плечах.

Они не понимают ответственности за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, однако великая Россия сделала из них спортсменов. А так – албанский флаг им в руки", – рассказал Мамиашвили в комментарии "болотным" СМИ.