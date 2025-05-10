Сахни заявил, что украинский чемпион был другим на пресс-конференции по поводу предстоящего реванша с Даниэлем Дюбуа.

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"Я провел несколько пресс-конференций с участием Усика. Александр не особо много говорит на пресс-конференциях. Я провел пресс-конференцию на поединок с Фьюри. Он тогда тоже был немногословен. Он там чудил, подписывал фотографии у Фьюри, но не было особых памятных слов, там было больше поведения. Так вот его поведение в этот раз... Я увидел что-то другое. Он просто не мог не говорить ничего. Ему пришлось реагировать. Он говорил, что готов к бою, говорил, что готов даже сейчас, если нужно. Ему пришлось защищать этот инцидент с ударом ниже пояса.

Я предполагаю, что с приближением поединка эти нюансы с ударом ниже пояса уйдут. Это было пройдено на этой пресс-конференции и встречах со СМИ. Дальше будет все построено на новой версии Даниэля Дюбуа.

Думаю, он знает, что может его потрясти. Он хочет уйти от этого удара ниже пояса. Я считаю, есть коллективное понимание этого. Это то, что случилось. Это уже история перед реваншем. С этим якобы покончено, и сейчас Даниэль знает, что через два года он уже другой боец. Я считаю, он верит в то, что нокаутирует Александра Усика, потому что он готов к этому", – рассказал Сахни в комментарии Boxing Social.

Усик и Дюбуа провели первый бой в августе 2023 года – его в 9-м раунде досрочно выиграл Александр, которому в 5-м раунде британец нанес удар ниже пояса. Реванш запланирован на 19 июля в Лондоне.

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