Роган не сдержал свои эмоции во время одного из ивентов промоушена UFC, когда речь зашла о гонорарах украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) и британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) за предстоящий реванш.

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"132 миллиона и 71 миллион! Просто посмотрите на эти цифры. 132 и 71. Вау! Это настоящее безумие!" – заявил Роган на YouTube-канале FREESTYLEBENDER.

Второй поединок Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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