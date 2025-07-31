Йока, пополнив ряды клиентов Фрэнка Уоррена, вошел в компанию ведущих боксеров супертяжелого дивизиона планеты, которые с ним работают. Речь идет о Тайсоне Фьюри, Даниэле Дюбуа, Джозефе Паркере, Лоуренсе Околи, а также топ-контендерах Агите Кабаеле, Фабио Уордли, Чжан Чжилее и Дереке Чисоре.

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Йока недавно начал сотрудничество с топовым тренером Доном Чарльзом. В своем последнем бою француз отметился неубедительной победой над Арсланом Яллиевым.

Ранее промоутер Уоррен заявлял о желании организовать "олимпийский реванш" 2016 года между Тони Йокой и Джо Джойсом, который также является клиентом компании Queensberry. Впрочем, есть версия, что французскому чемпиону будет организован бой с британцем Энтони Джошуа.

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