– Можно Вас спросить о сравнении Александра Усика с Мухаммедом Али? Много разговоров сейчас об этом.

– Никто не сравнится с Мухаммедом Али. Никто. У Мухаммеда Али был особый подход к отработке своей стратегии, он относился к этому очень серьезно, и каждый его удар был эффективным. Он всегда будет моим чемпионом.

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– Что произошло бы в фэнтезийном бою между Мухаммедом Али и Усиком?

– Именно так, это фэнтези. Так говорили и о том, что Майк Тайсон сделал бы с Мухаммедом Али. Я знаю, что Майк Тайсон выглядел бы как Санни Листон. Он сильный. Он может ударить тебя, но надо попасть. Али не стоял бы на месте, – сказала Халила Али в комментарии для Seconds Out.

Напомним, что в своей карьере Мухаммед Али провел 61 бой: он добыл 56 побед (37 нокаутов) и проиграл 5 раз.

В 2018 году Александр Усик выиграл Кубок имени Мухаммеда Али в крузервейте, побив россиянина Мурата Гассиева. Этот трофей ему вручала лично вдова легендарного американского боксера.

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