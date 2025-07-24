– Вы публиковали сторис с Александром Усиком после его боя. Вы смотрели реванш с Дюбуа?

– Я очень уважаю то, что сделал Усик. Он проделал замечательную работу. Он дает надежду нашему народу и делает его счастливым.

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Бесспорно, великие спортсмены всегда подают отличные примеры и, конечно, это влияет и на наших игроков. Особенно если он радует наших людей – это, конечно, вдохновляет меня и моих игроков, это для нас образец, – цитирует наставника Шахтера Арду Турана пресс-служба "горняков".

Напомним, что 19 июля Александр Усик (24-0, 15 KO) снова стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. победив в реванше Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Бой закончился в пятом раунде нокаутом 27-летнего британца.

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