Международная автомобильная федерация (FIA) изменила лимит скорости на пит-лейн на Гран-при Сингапура, сообщает Racing News 365.

Трасса Гран-при Барселоны в Формуле-1 снова получит трибуну имени Алонсо – известны ее вместимость и стоимость билетов

Пит-лейн на трассе Марина-Бэй узковат, поэтому там, как известно, действовало ограничение скорости в 60 км/ч. Эта норма должна была предотвратить травмы механиков во время возможных столкновений болидов или от обломков машин. Однако при такой скорости пилоты теряли много времени во время пит-стопа. Кроме того, при сухой погоде команды обычно использовали только один пит-стоп, а не два, как могло быть. Для достижения разнообразия, решено скорости на пит-лейн увеличить до 80 км/ч вместо 60 км/ч.

По замыслу, решение FIA должно добавить интриги гонке с точки зрения стратегии.

Хэмилтон поделился печальной новостью о своем лучшем друге: "Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни"