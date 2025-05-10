Василий Ломаченко последний раз дрался в мае прошлого года.

Промоутер Боб Арум в комментарии Boxing Scene заявил о том, что действующий чемпион мира в легком весе по версиям IBF и IBO в третий раз стал отцом.

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Впрочем, по словам представителя Василия Ломаченко, планы боксера относительно продолжения карьеры остаются неизвестными.

"Понятия не имею, вернется ли Ломаченко", – заявил Арум.

У 37-летнего Ломаченко было двое детей – сын Анатолий (2011 г.р.) и дочь Виктория (2013 г.р.).

Свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года – выиграл у Джорджа Камбососа из Австралии, что принесло ему титулы IBF и IBO в легком весе.

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