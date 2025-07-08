Депутаты Госдумы РФ Николай Валуев и Владислав Третьяк получили свои заочные приговоры по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает Главком со ссылкой на "болотные" СМИ.

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Бывший боксер Валуев был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-хоккеист Третьяк получил идентичный приговор. Также в списке фигурируют другие депутаты Госдумы.

Напомним, что и Валуев и Третьяк после завершения своих спортивных карьер присоединились к политической партии кремлевского диктатора Владимира Путина. Оба активно поддерживают преступную агрессию РФ против Украины.

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