51-летний Валуев озвучил нарратив кремлевской пропаганды, поделившись мнением о том, что украинский суд приговорил его заочно к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Валуева приговорили к 15 годам – российский экс-хоккеист также получил приговор от украинского суда

"Даже не реагирую на подобные новости. Это как сайт "Миротворец". Украина признает заслуги, в частности депутатов Госдумы РФ, в возвращении Крыма домой, в Россию. Не понимаю только, какое имущество они собираются конфисковать у меня. Какой-то гротескный штрих в этом обвинении.

Буду ли как-то в юридической плоскости реагировать? Неужели вы серьезно об этом спрашиваете? Все, что происходит там, к юридической плоскости не имеет никакого отношения. У них даже президент не легитимный", – заявил Валуев в комментарии российским СМИ.

Как известно, вместе с Валуевым приговор по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины получил в прошлом хоккейный голкипер Владислав Третьяк. Оба являются сторонниками кремлевского диктатора Владимира Путина и входят в его политическую партию.

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