Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман признался, что его организация уважает позицию абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Усик попросил отложить переговоры о бое с Паркером – известно, какую травму получил украинец

"Мы были последовательны и должны оставаться такими. Мы поддержали объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира и не хотим пока прерывать этот процесс.

Усик – абсолютный чемпион, он владеет поясом WBC. Посмотрим, какие решения он примет в дальнейшем. Недавно у него был бой, поэтому мы рассмотрим эту ситуацию на заседании Совета в конце года", – цитирует Сулеймана Ringside24.

Александр Усик 19 июля в Лондоне нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

"Усик его убьет": Чисора не видит шансов Итаумы против украинского абсолюта