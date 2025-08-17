В WBC рассказали, сколько готовы ждать от Усика решения по защите чемпионского пояса
Маурисио Сулейман высказался о перспективах Александра Усика в статусе чемпиона организации.
Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман признался, что его организация уважает позицию абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика.
"Мы были последовательны и должны оставаться такими. Мы поддержали объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира и не хотим пока прерывать этот процесс.
Усик – абсолютный чемпион, он владеет поясом WBC. Посмотрим, какие решения он примет в дальнейшем. Недавно у него был бой, поэтому мы рассмотрим эту ситуацию на заседании Совета в конце года", – цитирует Сулеймана Ringside24.
Александр Усик 19 июля в Лондоне нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
