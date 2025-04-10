Главный тренер футзальной Авроры Евгений Задорожный поделился воспоминаниями о поездке на чемпионат мира 2019 года по мини-футболу.

– Известно, что некоторое время вы были играющим тренером.

– Играл за Межигорье на первенство Киевской области. Тогда из-за травмы спины я уже закончил с футболом. Но с 2014-го по 2016-й еще поиграл на большом поле. Потом перешел в мини-футбол, в команду Фактор, сначала играл, потом стал тренером.

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– На чемпионат мира в Австралию вы ездили, как играющий тренер?

– Да, мы неплохо выступили, хотя с точки зрения организации поездка была ужасной. Ехали впятером без вратаря. Чтобы был комплект в шесть игроков, пришлось выходить на площадку и мне. В воротах стоял менеджер команды. И с тем составом мы могли не пятое место занять, а играть в финале, где, в итоге, первое место разыгрывали Бразилия и Мексика.

В сборной было три мастера международного класса. Ищенко, Романчук, Кривошеенко, Хомин, Марканыч – все играли без замен. Нас мало было, потому что не всем открыли визы, – рассказал Задорожный в интервью Sport24.ua.