В женской Лиге наций-2025 по волейболу определились обе полуфинальные пары плей-офф.

Украина получила вердикт относительно участия в женской Лиге наций по волейболу – другая сборная хотела забрать место через кабинеты

Первый дуэт сформировали команды Италии и Польши. Итальянки, как известно, являются победительницами основного этапа турнира, а польская команда принимает Финал восьми.

Еще одним участником полуфинала стала сборная Японии. Она на тай-брейке во встрече 1/4 финала обыграла команду Турции – 25:21, 16:25, 25:20, 22:25, 15:9. Японок в полуфинале ждет встреча со сборной Бразилии, которая убедительно разбила команду Германии в трех сетах – 25:19, 26:24, 25:14.

Оба полуфинальных матча Лиги наций-2025 состоятся в субботу, 26 июля:

17:00. Италия – Польша

21:00. Бразилия – Япония

Напомним, что в новом сезоне 2026 года в женской Лиге наций впервые в истории будет выступать сборная Украины. Она в этом году стала победительницей Золотой Евролиги.

Женская сборная Украины победила Венгрию и завоевала чемпионство в Золотой Евролиге по волейболу