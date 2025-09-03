В Великобритании поставили под сомнение возвращение Усика на ринг до 2026 года
Фрэнк Уоррен высказал мнение относительно дальнейших перспектив украинца Александра Усика.
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик до конца текущего года свой очередной поединок не проведет.
"(Усик) попросил у WBO тайм-аут из-за травмы и предоставил доказательства. На данный момент ситуация такова. Будет ли он драться до конца года? Я очень сомневаюсь в этом", – цитирует Уоррен Sky Sports.
19 июля Усик в Лондоне на Уэмбли выиграл нокаутом в пятом раунде у британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
