Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик до конца текущего года свой очередной поединок не проведет.

"(Усик) попросил у WBO тайм-аут из-за травмы и предоставил доказательства. На данный момент ситуация такова. Будет ли он драться до конца года? Я очень сомневаюсь в этом", – цитирует Уоррен Sky Sports.

19 июля Усик в Лондоне на Уэмбли выиграл нокаутом в пятом раунде у британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

