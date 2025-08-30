В Украине будут проводиться официальные соревнования по ампфутболу.

29 августа, в День памяти защитников Украины, состоялось торжественное открытие чемпионата Украины по ампфутболу, сообщает пресс-служба УАФ.

На торжественном открытии соревнований присутствовали президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие. Поддержать игроков посетил и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

В чемпионате примут 10 команд из разных регионов страны, а именно: МСК Днепр (Черкассы), Покрова АМП (Львов), Шахтер Стальные (Донецк), Ураган (Киевская область), Винница АМП (Винница), Титаны (Житомир), ФК Бартка (Ивано-Франковск), Викинги (Тернополь).

Победитель турнира будет представлять Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейская федерация футбола для лиц с ампутацией) в 2026 году. Первый раунд чемпионата состоится 30-31 августа. Матчи будут транслироваться в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO и на YouTube-канале УАФ.