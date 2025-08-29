Президент ММА-промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что есть окончательная договоренность о проведении турнира лиги в стенах Белого дома.

Стала известна дата, когда состоится бой UFC в Белом Доме – Трамп уже дал свое согласие

Уайт заявил, что ивент состоится 4 июля 2026 года – в День независимости США.

Дана Уайт в специальном обращении признался, что в ближайшие две недели появится полная информация о предстоящем турнире в резиденции президента США, обязанности которого сейчас исполняет Дональд Трамп.

Dana White says the UFC White House event is officially on



"White House fight is ON. I will have more details on that in the next couple weeks. We got it done today."



@danawhite pic.twitter.com/EaBpWgASu0 — Championship Rounds (@ChampRDS) August 29, 2025

