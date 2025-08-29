В UFC подтвердили проведение ивента в Белом доме – известно, когда он состоится
Дейна Уайт поделился последними новостями по организации исторического турнира.
Президент ММА-промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что есть окончательная договоренность о проведении турнира лиги в стенах Белого дома.
Уайт заявил, что ивент состоится 4 июля 2026 года – в День независимости США.
Дана Уайт в специальном обращении признался, что в ближайшие две недели появится полная информация о предстоящем турнире в резиденции президента США, обязанности которого сейчас исполняет Дональд Трамп.
