В студенческой баскетбольной лиге США (NCAA) вспыхнул масштабный скандал – сразу трое спортсменов получили пожизненную дисквалификацию за участие в ставках на собственные поединки.

Как сообщает CbsSport, под санкции попали Майкелл Робинсон и Стивен Васкес из Фресно Стейт, а также Джейлен Уивер, выступавший за Сан-Хосе Стейт. Все трое не только навсегда потеряли право играть в баскетбол, но и были отчислены из университетов.

Расследование установило, что в январе 2025 года Робинсон и Васкес договорились со своим менеджером поставить 2200 долларов на то, что первый намеренно покажет более низкие результаты по ряду статистических показателей. За это они получили почти 15 950 долларов.

Впоследствии аналогичную схему реализовал и Джейлен Уивер. Это и стало причиной для дисциплинарных органов NCAA, которые приняли решение о пожизненном отстранении игроков.

