Действующий чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис в очередной раз влип в скандал, сообщает BoxingScene.

Известный украинский боксер оценил шансы Усика в MMA и потенциальную трилогию против Фьюри

Правоохранители задержали боксера во Флориде 11 июля в 03:35 по местному времени. Предварительное обвинение – избиение, а именно домашнее насилие. Джервонта может выйти на свободу под залог. В 2022 году девушка 30-летнего американского бойца уже обвиняла его в домашнем насилии, однако впоследствии отказалась от показаний.

Добавим, что Дэвис – непобедимый боксер в легком весе и подопечный легендарного Флойда Мейвезера. Джервонта выиграл 30 матчей в своей карьере, 28 из них – нокаутом. Лишь 1 марта 2025 года он расписал свою первую ничью против Ламонта Роуча.

Экс-соперник Усика прогнозирует нокдаун для украинца в бою с Дюбуа: "Ему придется вставать с пола"