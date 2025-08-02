Золотая медалистка Олимпийских игр-2024 в Париже Шакерри Ричардсон была арестована в США, сообщает The Athletic.

World Athletics ввела гендерный тест для всех женщин-легкоатлеток – известно, как будет проводиться проверка

25-летняя американская легкоатлетка обвиняется в нападении на собственного парня, бегуна Кристиана Коулмена.

В аэропорту города Сиэтл у легкоатлетки возник конфликт с Коулменом. Работники полиции на камерах увидели, как Ричардсон схватила рюкзак своего парня и вырвала его, а потом не давала Кристиану пройти. Впоследствии Шакерри агрессивно прижала Коулмена к стене и начала бросать в него подручные предметы.

Полиция оперативно отреагировала на конфликт и задержала легкоатлетку. На следующий день после инцидента Ричардсон освободили из-под стражи.

Украина завоевала четвертое золото на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале – чемпионским стал молот