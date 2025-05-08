Сборная Украины имела шанс после 18 лет отсутствия пробиться в элитный дивизион чемпионата мира. Все сломало поражение от Японии (2:3) в заключительном матче – подопечные Дмитрия Христича финишировали вслед за командами Великобритании и Италии, которые повысились в классе.

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"Пока мы не вышли в элиту, но это не причина для печали. Должны становиться быстрее и сильнее. Во всех аспектах – спортивном и организационном.

В идеале нам нужно четыре-пять товарищеских поединков, в наши даты, с сильными командами калибра Италии, Австрии или Франции. Только тогда подготовка к чемпионату мира будет действительно качественной. В этом году в аспекте спаррингов мы работу снова провалили. Чтобы эта история не повторилась, план подготовки на следующий сезон надо расписывать уже сейчас. Так, как это делают все наши соперники по дивизиону 1А. Чтобы побеждать здесь и выходить в элиту, надо быть профессиональнее", – рассказал Шафаренко Sport.ua.

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