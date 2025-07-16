Игнасио Брисиоли, ассистент главного тренера украинской мужской сборной Рауля Лосано, заявил, что выполнение минимальной задачи на текущий розыгрыш Лиги наций не снимает с команды главную задачу – выход в Финал восьми.

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"Хочу поблагодарить всех игроков. Мы приложили много усилий для победы. Очень доволен теми, кто вышел на замену, потому что они изменили игру. Это тяжелый матч для нас. Было важно выиграть этот матч в контексте борьбы за выход в Финал восьми", – цитирует Брисиоли Суспільне Спорт.

Сборная Украины в сводной турнирной таблице Лиги нации после победы над Нидерландами занимает шестое место, имея в активе шесть побед в девяти встречах. В четверг, 17 июля, в 17:30 по киевскому времени "сине-желтых" ждет поединок против Италии.

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