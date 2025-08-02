Главный тренер мужской сборной Украины Рауль Лосано подвел итоги выступления коллектива в Лиге наций, где она заняла девятое место по итогам группового турнира.

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"Команда, которая сейчас идет 14-й в рейтинге FIVB, достигла девятого места в Лиге наций. Мы делим седьмое место (у Кубы, Ирана, Болгарии, США и Аргентины тоже по шесть побед, но Куба и Иран смогли отобраться в плей-офф благодаря большему количеству очков. – прим.). Это исторический результат. Украина – это команда-открытие в Лиге наций", – цитирует Лосано LB.ua.

В сентябре украинскую сборную ждет чемпионат мира. Он начнется на Филиппинах 12 сентября. "Сине-желтые" сыграют в группе F. Их соперниками будут команды Италии, Бельгии и Алжира.

"Чемпионат мира никогда не бывает легким. Мы начнем наше путешествие на соревновании с матча против Бельгии. Является ли положительным моментом то, что первыми будут не итальянцы? Не знаю. Все будет зависеть от формы команды, восстановления травмированных игроков. Сначала мы проведем тренировочный сбор в Польше, посмотрим, в каком состоянии команда.

Я хочу видеть новый уровень игры от ребят в каждом следующем матче. Я благодарен каждому из команды за наше выступление в Лиге наций. Все ребята показали, что мы умеем и можем играть против сильнейших команд мира. Все наши мысли об Олимпиаде-2028. У нас есть чуть меньше трех лет. Нам нужно улучшать свой рейтинг, расти индивидуально и как команда. Мы можем и должны побороться за Олимпиаду-2028", – добавил Лосано.

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