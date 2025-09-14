Мужская сборная Украины по волейболу в первом туре групповой стадии ЧМ-2025 встретилась с командой Бельгии и потерпела поражение в трех сетах – 16:25, 17:25, 22:25.

Украина в стартовом матче ЧМ-2025 по волейболу потерпела болезненное поражение – шансов почти не было

"Возможно, они были больше готовы и настроены, чем мы. Играли как команда, у них была хорошая атмосфера и, не менее важно, им немало везло: у нас мячи от рук летели в аут, а у них – в площадку или же они стояли в тех местах, где мяч отлетал. Конечно, хорошо поработали их статистики, которые нас разобрали. Была не готова Бельгия только к тем непредсказуемым моментам, которые мы создавали на "горячую" руку, а к остальным моментам они были готовы и показали очень хорошую игру.

Мы не смогли показать максимум. Старались, не могу сказать, что сыграли плохо, но они сыграли намного лучше. Сыграла, возможно, (у них) не вся команда, а один игрок. Молодец, сыграл на все 100%.

Есть разные факторы и причины, кто и как выглядел. Бельгия не играла ни в Лиге наций, ни в Золотой Евролиге. Играли ребята, что отдохнули, а не такие, как мы, что уже "наелись" тем волейболом. Что скрывать: атмосфера была не очень уж давно. Мы над тем работаем, и надеюсь, что сможем найти силы и мотивацию на новые матчи. Но мы еще не опускаем голову. Надеюсь, что у нас еще не два матча, а больше. Покажем максимум, потому что мы украинцы, никогда не сдаемся и будем бороться до конца", – отметил Семенюк в комментарии Суспільне Спорт.

Сборная Украины свой следующий матч на ЧМ-2025 проведет во вторник, 16 сентября, против Алжира. Начало игры – в 09:00 по Киеву.

