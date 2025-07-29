У некоторых пловцов сборной США наблюдаются симптомы острого гастроэнтерита, сообщает NPR со ссылкой на представителя команды.

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"Медицинский персонал команды лечил тех, кто имел симптомы, и консультировал команду относительно дальнейших профилактических и восстановительных мероприятий" – сказала старший директор USA Swimming по коммуникациям Никки Уорнер.

Некоторые американские спортсмены уже пропустили соревнования ЧМ-2025: трехкратная олимпийская чемпионка Торри Гаск не участвовала в квалификации на 100 м баттерфляем, а призер Олимпиады в эстафетах Клэр Вайнстайн снялась с соревнований на 400 м баттерфляем. Впрочем, Гаск вернулась к соревнованиям в эстафете 4х100 вольным стилем, в котором США получили второе место.

"Команде точно пришлось проявить больше стойкости и адаптироваться. Несмотря на все мы показали солидное время и очень хорошо преодолевали каждую отметку - можем этим гордиться, учитывая обстоятельства, которые нас постигли", - сказала одна из пловчих команды Симоне Мануэль.

К слову, США сейчас занимают третье место в медальном зачете ЧМ-2025, мировое первенство продлится до 3 августа.

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