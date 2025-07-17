Главный тренер сборной Нидерландов по волейболу Джоэль Бэнкс заявил, что остался доволен уровнем игры своей команды в поединке против Украины, который его команда проиграла в пяти партиях.

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"Что мы можем просить больше от игроков, чем они могут показать сегодня. Это было очень близко, это была возможность (победить), но, к сожалению, не смогли ее реализовать. Болит это поражение, но должны это пережить, не только физически, а и ментально. Но это одно очко может для нас все решить. Сейчас это досадное поражение. Поздравляем Украину, они классно сыграли. Но все еще не завершилось, мы еще имеем шансы", – цитирует Бэнкса Суспільне Спорт.

Команда Нидерландов свой следующий матч в Лиге наций проведет против Словении в четверг, 17 июля, начало – в 21:30 по киевскому времени.

В таблице турнира нидерландцы занимают 17-е место, имея в активе одну победу при восьми поражениях. Хуже них дела идут только у Сербии (также одна победа и 8 поражений, но лишь три очка против пяти у Нидерландов).

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