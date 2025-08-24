Футболист Арсений Ерошевич из любительской команды Русская община из Щелково, что в Московской области, стал жертвой нападения в ночном клубе со стороны футболистов другого любительского коллектива Дизель.

Стычка случилась через несколько часов после встречи команд на футбольном поле, в которой Ерошевич отметился голом. В результате инцидента 20-летний футболист получил удар по голове и упал на асфальт, снова ударившись головой. После этого Ерошевича, который находился уже без сознания, нападающие добили ногами.

Футболист с открытым переломом черепа, гематомой головного мозга и переломом гортани попал в больницу. Там он пролежал неделю, а 24 августа умер, не приходя в сознание, сообщают российские СМИ.

Нападавших на футболиста якобы уже задержали.

Скончался футболист любительского клуба "Русская община Щелково"Арсений Ерошевич,на которого напали у ночного клуба 17 августа



Как видно на видео, его избили несколько человек, один из ударов привёл к падению и тяжёлой травме головы. Спортсмен впал в кому и не смог прийти в себя pic.twitter.com/zJ6kmlcrjv — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) August 23, 2025

