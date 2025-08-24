В России убили 20-летнего футболиста – неудачно сходил в клуб после победы команды (ВИДЕО)
Арсений Ерошевич трагически погиб в драке.
Футболист Арсений Ерошевич из любительской команды Русская община из Щелково, что в Московской области, стал жертвой нападения в ночном клубе со стороны футболистов другого любительского коллектива Дизель.
Стычка случилась через несколько часов после встречи команд на футбольном поле, в которой Ерошевич отметился голом. В результате инцидента 20-летний футболист получил удар по голове и упал на асфальт, снова ударившись головой. После этого Ерошевича, который находился уже без сознания, нападающие добили ногами.
Футболист с открытым переломом черепа, гематомой головного мозга и переломом гортани попал в больницу. Там он пролежал неделю, а 24 августа умер, не приходя в сознание, сообщают российские СМИ.
Нападавших на футболиста якобы уже задержали.
