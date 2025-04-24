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В России отец избил судью по фигурному катанию / Фото из соцсетей

В российском Екатеринбурге произошел громкий скандал во время детских соревнований по фигурному катанию. Отец спортсменки Адонис Мироев избил судью и тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Причиной агрессии стало непопадание его дочери дочь в призеры.

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После нападения пострадавшего забрала скорая помощь. Более того, жертва уже успела написать заявление в полицию и снять побои.

Отмечается, что Адонис не впервые провоцировал конфликты, но раньше обходилось словесными перепалками и матом. Всего у Мироева три дочери, которые занимаются фигурным катанием. Проблемы начались, когда девочки начали участвовать в соревнованиях.

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