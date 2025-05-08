Слухи об уходе Макса Ферстаппена на фоне последних негативных результатов команды заставляют задуматься руководство Ред Булл над именем гонщика, который выйдет на передний план в случае, если звездный голландец решит сменить команду.

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Советник "быков" Хельмут Марко считает, что Юки Цунода имеет хорошие перспективы достичь уровня Ферстаппена в будущем.

"Юки – первый напарник, который может соответствовать уровню Макса. Он гораздо ближе к Ферстаппена, чем был Лоусон.

В своей лишь второй гонке в составе Ред Булл он финишировал в считанных очках от Макса. Это было лучшее выступление и доказательство того, что мы поступили правильно. Когда в последний раз у нас было два болида так близко в очках? Я не помню.

Но пока что Цунода делает слишком много ошибок под большим давлением соперников", – цитирует Хельмута Марко RacingNews365.

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