В Ред Булле назвали имя пилота, который может стать преемником Ферстаппена
Советник команды Формулы-1 Ред Булл Хельмут Марко поделился мнением, кто из пилотов в команде соответствует уровню Макса Ферстаппена.
Слухи об уходе Макса Ферстаппена на фоне последних негативных результатов команды заставляют задуматься руководство Ред Булл над именем гонщика, который выйдет на передний план в случае, если звездный голландец решит сменить команду.
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Советник "быков" Хельмут Марко считает, что Юки Цунода имеет хорошие перспективы достичь уровня Ферстаппена в будущем.
"Юки – первый напарник, который может соответствовать уровню Макса. Он гораздо ближе к Ферстаппена, чем был Лоусон.
В своей лишь второй гонке в составе Ред Булл он финишировал в считанных очках от Макса. Это было лучшее выступление и доказательство того, что мы поступили правильно. Когда в последний раз у нас было два болида так близко в очках? Я не помню.
Но пока что Цунода делает слишком много ошибок под большим давлением соперников", – цитирует Хельмута Марко RacingNews365.
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