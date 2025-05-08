Паула Бадоса и Петра Квитова отказались от участия в итальянском тысячнике.

Испанка Паула Бадоса, которая занимает 10-е место в мировом рейтинге и имела девятый номер посева на турнире WTA 1000 в Риме, снялась с соревнования.

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Такая же судьба постигла и двукратную чемпионку Уимблдона, бывшую вторую ракетку мира Петру Квитову.

Бадоса должна была сыграть во втором круге с японкой Наоми Осакой, но до сих пор не может выступать из-за травмы спины. Ее заменила Виктория Голубич из Швейцарии, которая проиграла Осаке в трех сетах (6:2, 5:7, 1:6).

Квитову ждала встреча с Онс Жабер. Представительница Туниса без борьбы прошла дальше по сетке.

Напомним, со второго раунда выступления в Риме начнет первый номер украинского тенниса Элина Свитолина. В четверг, 8 мая, она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Минейро.

Paula Badosa and Petra Kvitova have withdrawn due to injury.



Badosa will be replaced by Lucky Loser Viktorija Golubic, while Ons Jabeur advances via walkover.



Wishing Paula and Petra a speedy recovery ️‍?#IBI25 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2025

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