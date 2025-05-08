В пользу Свитолиной? С супертурнира в Риме снялись 10-я ракетка мира и экс-второй номер рейтинга
Паула Бадоса и Петра Квитова отказались от участия в итальянском тысячнике.
Испанка Паула Бадоса, которая занимает 10-е место в мировом рейтинге и имела девятый номер посева на турнире WTA 1000 в Риме, снялась с соревнования.
Ястремская попрощалась с супертурниром в Риме – не реализовала матчбол против нейтралки и поплатилась
Такая же судьба постигла и двукратную чемпионку Уимблдона, бывшую вторую ракетку мира Петру Квитову.
Бадоса должна была сыграть во втором круге с японкой Наоми Осакой, но до сих пор не может выступать из-за травмы спины. Ее заменила Виктория Голубич из Швейцарии, которая проиграла Осаке в трех сетах (6:2, 5:7, 1:6).
Квитову ждала встреча с Онс Жабер. Представительница Туниса без борьбы прошла дальше по сетке.
Напомним, со второго раунда выступления в Риме начнет первый номер украинского тенниса Элина Свитолина. В четверг, 8 мая, она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Минейро.
Свитолина показала свой день перед стартом на турнире в Риме – Вид Элины перед сном может удивить