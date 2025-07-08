"На чемпионат мира по фехтованию допустили россиянок, которых я помню еще с Олимпиады-2016. Обе – офицерки армии РФ. Обе – в объятиях Путина. На десятках фото – в погонах, с медалями от Кремля. С улыбками – в те дни, когда гибнут наши дети.

Федерация фехтования Украины отреагировала на допуск подсанкционных россиян на ЧМ: "Плевок в лицо"

Их впустили. Просто так. Не "нейтральных". Не тех, кто осудил войну. А солдат страны-агрессора. В то время, когда в Украине ежедневно падают ракеты. Когда мы ночуем в паркингах. Когда хороним друзей. А нам говорят: "спорт вне политики".

Это не спорт. Это – предательство. FIE – вы допустили военных. Тех, кто олицетворяет все, против чего должен был бы стоять спорт. И это позорно. И самое болезненное – то, что ты ничего не можешь с этим сделать. Ты можешь только выразить свою позицию. Но мир давно уже научился не слышать, когда на кону большие деньги", – написала Кравацкая в своем Instagram.

Согласно решению FIE на мировом первенстве могут участвовать София Великая, которая имеет звание майора российской армии, лейтенант Яна Егорян и прапорщик Ольга Никитина.

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию состоится с 22 по 26 июля в Тбилиси (Грузия).

Харлан отреагировала на допуск россиянок с военным званием на чемпионат мира: "Нейтральные" приближаются"