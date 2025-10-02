Вадим Гутцайт рассказал о планах на зимние Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями относительно количества украинских представителей на зимних Олимпийских играх 2026 года, где чемпионов и призеров будут определять в 16 видах спорта.

На сегодня Украина имеет 18 лицензий в четырех видах спорта, а Гутцайт в эфире телемарафона Единые Новости заявил, что количество представителей еще увеличится более чем в два раза.

"Хотим, чтобы было более 40 лицензий. На сегодня имеем 18, еще идут соревнования, где их можем получить. Сложно идет (процесс получения лицензий), потому что во время полномасштабной войны и готовиться, и психологически трудно. По моему мнению, 40-45 лицензий будет, чтобы наша команда была представлена на зимней Олимпиаде", – цитирует Гутцайт Суспільне Спорт.

Украина уже имеет 10 лицензий (по пять у мужчин и женщин) в биатлоне по зачету Кубка наций сезона-2024/25. Еще пять лицензий есть в лыжных гонках, две – в горнолыжном спорте, одна (неименная квота) – в фигурном катании, которую в сентябре завоевал фигурист Кирилл Марсак в мужском одиночном катании.

Украина еще может завоевать лицензии в прыжках с трамплина, скелетоне, сноубординге и лыжном фристайле. Окончательное распределение квот в этих видах спорта будет сделано в январе следующего, уже олимпийского, года.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Украина имела 46 лицензий.

